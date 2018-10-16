Кабинет министров Великобритании проведет в преддверии саммита ЕС заседание по Brexit

Премьер-министр Тереза Мэй намерена обсудить компромиссные предложения по соглашению с Брюсселем. На данный момент главной проблемой переговоров остается режим контроля границы между остающейся в Евросоюзе Ирландией и выходящей из сообщества в составе Соединенного

Королевства Северной Ирландией. Обе стороны хотят сохранить прозрачность этой границы для людей, товаров и услуг, но как это сделать, не нарушая целостность европейского таможенного союза, который покидает Великобритания, пока не решили.

Как пишет газета The Times, Мэй намерена пойти на новые уступки Брюсселю и временно сохранить всю Великобританию в Таможенном союзе ЕС, но при условии запуска процесса дальнейшего выхода из него. Однако, внутри британского кабинета существуют острые разногласия об условиях Brexit. На сегодняшней встрече с министрами перед отъездом на саммит премьер попытается разъяснить суть новых предложений.

Между тем, несколько членов кабмина грозятся уйти в отставку, если Мэй пойдет на уступки Брюсселю. Одновременно, все больше депутатов от правящей партии выступает за то, чтобы объявить ей вотум недоверия. Предстоящий двухдневный саммит ЕС, который начнется в среду, ранее был определен сторонами как крайний срок для достижения соглашения по Brexit.