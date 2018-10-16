Саудовская Аравия сегодня может признать гибель оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги

Его предположительно убили в Стамбуле. На этом фоне госсекретарь США приедет в Эр-Рияд, чтобы прояснить ситуацию. Джамаль Хашогги погиб по вине агентов саудовских спецслужб. Но они убили журналиста непреднамеренно. Допрос в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле пошёл не по плану. Об этом говорится в проекте доклада, который готовят в Эр-Рияде, сообщили телеканалу CNN два собеседника, знакомые с документом. Из него следует, что саудовского журналиста – он многие месяцы жил в США и сотрудничал с газетой Washington Post, спецслужбы собирались похитить и тайно вывезти из Турции на родину. Источники телеканала отметили: работа над докладом не закончена, саудовские власти позицию могут изменить. Генпрокуратура Турции нашла улики, которые подтверждают убийство журналиста в здании генконсульства, сообщает телеканал Аль-Джазира. США пригрозили жёсткими действиями в отношении Эр-Рияда, если сообщения о расправе над журналистом подтвердятся. Госсекретарь Помпео срочно вылетел в саудовскую столицу. Хашогги, известного резкой критикой саудовских властей, в последний раз видели живым 2 октября, когда он вошёл в генконсульство в Стамбуле. Турецкие источники сообщили об убийстве журналиста. Эр-Рияд утверждал, что он вышел из здания невредимым. Компания Google на этом фоне отказалась участвовать в международном форуме по инвестициям в саудовской столице. Ранее так же поступили руководители банка JPMorgan Chase, автоконцерна Ford и ещё несколько компаний. Форум в Эр-Рияде пройдёт на следующей неделе.