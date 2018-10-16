Саудовская Аравия сегодня может признать гибель оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги
Его предположительно убили в Стамбуле. На этом фоне госсекретарь США приедет в Эр-Рияд, чтобы прояснить ситуацию. Джамаль Хашогги погиб по вине агентов саудовских спецслужб. Но они убили журналиста непреднамеренно. Допрос в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле пошёл не по плану. Об этом говорится в проекте доклада, который готовят в Эр-Рияде, сообщили телеканалу CNN два собеседника, знакомые с документом. Из него следует, что саудовского журналиста – он многие месяцы жил в США и сотрудничал с газетой Washington Post, спецслужбы собирались похитить и тайно вывезти из Турции на родину. Источники телеканала отметили: работа над докладом не закончена, саудовские власти позицию могут изменить. Генпрокуратура Турции нашла улики, которые подтверждают убийство журналиста в здании генконсульства, сообщает телеканал Аль-Джазира. США пригрозили жёсткими действиями в отношении Эр-Рияда, если сообщения о расправе над журналистом подтвердятся. Госсекретарь Помпео срочно вылетел в саудовскую столицу. Хашогги, известного резкой критикой саудовских властей, в последний раз видели живым 2 октября, когда он вошёл в генконсульство в Стамбуле. Турецкие источники сообщили об убийстве журналиста. Эр-Рияд утверждал, что он вышел из здания невредимым. Компания Google на этом фоне отказалась участвовать в международном форуме по инвестициям в саудовской столице. Ранее так же поступили руководители банка JPMorgan Chase, автоконцерна Ford и ещё несколько компаний. Форум в Эр-Рияде пройдёт на следующей неделе.
Комментарии7
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starokozlovicky2gus 16 октября 2018 | 08:04
Наши бы ещё пару лет поврали "это не мы".
motobrother 16 октября 2018 | 08:19
starokozlovicky2gus:
Так и эти заявляют, "что он вышел из здания невредимым."
haldey 16 октября 2018 | 08:22
starokozlovicky2gus: Признаются под гнетом неопровержимых, 100 пудовых доказательств. А во всех обвинених России не то, что доказательств нет, а есть доказательства, опрокидывающие версии обвинения)))
Да, Западу очень важно признание вины без всяких доказательств, Вы, Россия - холопы, и обязаны признаваться, раз хозяева так требуют...
Ага, щазс))) Тока шнурки погладим)))
Хотя, тут на эхо столько западноориентированных холопов, которые готовы признаться, что и вторую мировую войну никакой гитлер не начинал, а все зло, это Россия и СССР... Дебилы, б-дь)))
michael_c 16 октября 2018 | 08:05
Уже признали .
Заявив что "самодеятельность" следователей и вышедший из под контроля допрос ...
sensei54 16 октября 2018 | 08:09
Во дураки то! Они точно сайт нашего МИДа не читают.
bukovskiy 16 октября 2018 | 08:12
Доброго утра этническая радиостанция. И помни - в гостях хорошо, а в земле обетованной лучше!!!
skull____ 16 октября 2018 | 08:13
Ну посмотрим на " честных европейцев"...
За бездоказательное неотравление Скриралей санкции в тот же день ввели, а за доказанное убийство журналиста что сделают?
Или хвостиком начнут вилять?