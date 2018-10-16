В Лондоне назовут обладателя Букеровской премии по литературе
За престижную премию и приз в 50 тыс. фунтов стерлингов поборются авторы из Великобритании, США и Канады. Имена четырех финалисток и двух финалистов были названы в конце сентября.
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За престижную премию и приз в 50 тыс. фунтов стерлингов поборются авторы из Великобритании, США и Канады. Имена четырех финалисток и двух финалистов были названы в конце сентября.
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