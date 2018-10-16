Z Архив новостей новости
5 3 6 247
07:45, 16 октября 2018

Сайт МБХ-медиа просит сервис «Яндекс.Дзен» снять ограничения на выдачу своих материалов

Главный редактор сайта Вероника Куцылло направила на этот счет письмо руководству сервиса. «Яндекс.Дзене» 8 октября ограничил выдачу материалов сайта, ссылаясь на то, что в нескольких статьях есть «детальные описания трагических происшествий». В письме Куцыло говорится, что канал «МБХ-медиа» не нарушал правила работы каждый из приведенных материалов имеет веское основание для публикации, в каждом из них дан контекст. В письме отмечается, что общество «должно знать, что в мирное время гибнут солдаты, людей пытают в колониях и СИЗО и издеваются над инакомыслящими». Об ответе «Яндекс.Дзен» пока не сообщалось.

Комментарии

3

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

perche 16 октября 2018 | 08:03

Правильно будет "Яндекс.Цензура"

put__out 16 октября 2018 | 08:05

Хороший запрос. Подельников преступной власти надо будет обличать по реальным документам и делам.

tprfrund001 16 октября 2018 | 08:12

Викуся не в курсе, что давеча на учениях погиб НАТОвский солдат. В мирное время, ага.

Самое обсуждаемое

Блоги

Владимир Познер журналист

О том, чем похожи Россия и США С другой стороны, попробуйте вы найти в американских СМИ, но только в главных, разумеется, что-нибудь позитивное о России. Я пробовал и не нашел…

5 220 6 26541 09.10
Kполитика, общество, сша, рф, мнения
Блоги

+ Футболисты Кокорин и Мамаев стали участниками ещё одного конфликта Футболисты Кокорин и Мамаев стали участниками ещё одного конфликта Незадолго до драки с чиновником в столичном кафе, футболисты со своей компанией избили еще одного человека…

5 202 6 57863 09.10
8читать ;смотреть
Kпроисшествия, футбол, видео, события
Блоги

The Insider Расследования. Репортажи. Аналитика

Солберецкие, часть 4. Военный врач из ГРУ Александр Мишкин («Петров») получил Звезду Героя и квартиру в Москве Учитывая то, что и Мишкин, и Чепига получили от Путина звезду Героя России за некие подвиги в Украине, вероятно, квартиры им  достались в качестве материальной части вознаграждения…

5 482 6 147055 09.10
Kспецслужбы, расследования, скрипаль, рф, великобритания, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Сон разума рождает чудовищ? Массированную информационную кампанию Запада против России иначе как параноидальным и истеричным психозом не назовёшь. Причём хроническим…

5 151 6 13805 12.10
Kрф, запад, политика, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт, преподаватель литературы

Мы сегодня живем в третьем акте Шварца, когда уже нет веры в то, что чудо может произойти…

5 294 6 27724 12.10
#слушать 01:45:11 8читать ;смотреть $скачать 24.1 МБ
Kобщество, литература, видео, передачи
Голосование
Для вас присутствие российских военных на территории иностранного государства — это:
5 128 6 13222 10.10
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Проект бюджета на 2019 г. Развитие и 100% выполнение социальных обязательств Москва стягивает ресурсы со всей страны? Наоборот, мы делимся своими ресурсами с другими регионами России…

5 88 6 9226 10.10
Kмосква, бюджет, общество, мнения
Голосование
Ваше отношение к украинцам за последнее время…
5 249 6 28906 10.10
Интервью 2018

Григорий Явлинский гость: Григорий Явлинский председатель полит. комитета партии «Яблоко»

Вся система, которая у нас существует, она далеко не соответствует Конституции. И в этом очень большая проблема…

5 124 6 14363 12.10
#слушать 49:10 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Kобщество, видео, сетевизор, передачи
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

Отгадайте с трёх раз Конечно же, Майдан назван «госпереворотом» — ну, ладно, пусть так, — ваш Путин просто от Майдана чешется. Но высокомерно и иронично писать о попытках независимого государства иметь свою независимую церковь?..

5 108 6 43558 09.10
Kрпц, религия, украина, конфликты, политика, мнения
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Разведчики – это не сентиментальные ревнивые девицы, понимаете? Которые, вот, реальная разведслужба. Они, так сказать, устраняют людей, устраняют серьезную угрозу…

5 132 6 17407 10.10
#слушать 39:19 8читать ;смотреть $скачать 9.0 МБ
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

ФК «Ахмат» готов при любом исходе уголовного дела трудоустроить Кокорина и Мамаева в команде Они защищали честь России на футбольном поле! Ну была звездная болезнь. С кем не бывает. Есть два пути развития ситуации. От того, какой мы выберем, зависит судьба людей!..

5 212 6 28612 12.10
Kобщество, футбол, скандалы, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Россия в спасении не нуждается Не сомневаюсь, что записные русофобы в ПАСЕ попытаются выдать это за свою победу. Только над кем и над чем?..

5 229 6 31354 10.10
Kпасе, рф, государство, мнения
Блоги

РПЦ разрывает евхаристическое общение с Константинополем «Отныне и впредь до отказа Константинопольского Патриархата от принятых им антиканонических решений для всех священнослужителей РПЦ невозможно сослужение с клириками Константинопольской Церкви, а для мирян — участие в таинствах»...

5 332 6 47290 15.10
Kрпц, религия, конфликты, события
Блоги

Федор Смолов: Все мы люди, и все мы ошибаемся Проще всего сейчас осуждать этих ребят, тем самым только ухудшая ситуацию…

5 273 6 40180 12.10
Kфутбол, спорт, скандалы, общество, события
Голосование
Какие эмоции вызывает у вас авария корабля «Союз»?
5 54 6 8011 12.10

Популярное за неделю

Новости

Русская православная церковь разорвала отношения с Константинополем Этот шаг стал ответом на решение Вселенского патриархата начать процедуру предоставления автокефалии церкви Украины…

5 22 6 6977
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
На медийном поле Петрова и Боширова сменила другая парочка идиотов. Есть теперь Кокорин и Мамаев, которые не умеют пользоваться стулом, потому что чиновник ушел живым. Хотя виноват был лишь тем, что смахивал на китайца…

5 72 6 175511 10.10
#слушать 52:26 8читать ;смотреть $скачать 12.0 МБ
Голосование
Ваше отношение к украинцам за последнее время…
5 249 6 28906 10.10
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Обвал Паника верхушки хорошо видна по запущенным слухам о конституционной реформе. Это говорит о том, что там отчаянно пытаются найти способ для того, чтобы сохранить себя во власти…

5 294 6 372449 09.10
Kполитика, власть, общество, рф, события
Блоги

Алексей Навальный политик

+ Как живут главы госкорпораций Как живут главы госкорпораций У Сечина логика такая: «я носил за Путиным портфель, я был его секретарем, мне полагаются миллиарды рублей». Все. С какой стати Сечину в чем-то себе отказывать?...

5 281 6 196272 11.10
8читать ;смотреть
Kнедвижимость, общество, чиновники, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7343482
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт, преподаватель литературы

6 3706110

Сегодня в эфире