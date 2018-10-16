Азербайджан включило в список нежелательных лиц российскую писательницу Людмилу Улицкую

Это связано с ее посещением Нагорного Карабаха. Также въезд в Азербайджан запрещен главе думского международного комитета Светлане Журовуой и учредителю Фонда помощи хосписам «Вера» Анне Федермессер. Россиянки посетили Нагорный Карабах по инициативе супруги армянского премьера Никола Пашиняна Анны Акопян. Азербайджан счел их визит незаконным, обвинив во въезде на оккупированные территории Азербайджана. Также в список нежелательных лиц попали волонтеры Елена Альшанская, Ольга Шилова, журналисты Катерина Гордеева и Кира Альтман.