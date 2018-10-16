Американская Google присоединилась к бойкоту конференции по инвестициям в Эр-Рияде 23–25 октября

Как передает CNBC, ранее на фоне ситуации с предполагаемым убийством оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги от участи в конференции отказались банк JPMorgan Chase, корпорация Ford, главы ряда ведущих инвестиционных компаний. Между тем ранее стало известно, что глава Минфина США Стивен Мнучин пока не планирует отменять поездку на международный форум в Саудовской Аравии.