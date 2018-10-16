Z Архив новостей новости
5 0 6 0
07:32, 16 октября 2018

Американская Google присоединилась к бойкоту конференции по инвестициям в Эр-Рияде 23–25 октября

Как передает CNBC, ранее на фоне ситуации с предполагаемым убийством оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги от участи в конференции отказались банк JPMorgan Chase, корпорация Ford, главы ряда ведущих инвестиционных компаний. Между тем ранее стало известно, что глава Минфина США Стивен Мнучин пока не планирует отменять поездку на международный форум в Саудовской Аравии.

Комментарии

0

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Самое обсуждаемое

Блоги

Владимир Познер журналист

О том, чем похожи Россия и США С другой стороны, попробуйте вы найти в американских СМИ, но только в главных, разумеется, что-нибудь позитивное о России. Я пробовал и не нашел…

5 220 6 26541 09.10
Kполитика, общество, сша, рф, мнения
Блоги

+ Футболисты Кокорин и Мамаев стали участниками ещё одного конфликта Футболисты Кокорин и Мамаев стали участниками ещё одного конфликта Незадолго до драки с чиновником в столичном кафе, футболисты со своей компанией избили еще одного человека…

5 202 6 57863 09.10
8читать ;смотреть
Kпроисшествия, футбол, видео, события
Блоги

The Insider Расследования. Репортажи. Аналитика

Солберецкие, часть 4. Военный врач из ГРУ Александр Мишкин («Петров») получил Звезду Героя и квартиру в Москве Учитывая то, что и Мишкин, и Чепига получили от Путина звезду Героя России за некие подвиги в Украине, вероятно, квартиры им  достались в качестве материальной части вознаграждения…

5 482 6 147055 09.10
Kспецслужбы, расследования, скрипаль, рф, великобритания, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Сон разума рождает чудовищ? Массированную информационную кампанию Запада против России иначе как параноидальным и истеричным психозом не назовёшь. Причём хроническим…

5 151 6 13805 12.10
Kрф, запад, политика, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт, преподаватель литературы

Мы сегодня живем в третьем акте Шварца, когда уже нет веры в то, что чудо может произойти…

5 294 6 27724 12.10
#слушать 01:45:11 8читать ;смотреть $скачать 24.1 МБ
Kобщество, литература, видео, передачи
Голосование
Для вас присутствие российских военных на территории иностранного государства — это:
5 128 6 13222 10.10
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Проект бюджета на 2019 г. Развитие и 100% выполнение социальных обязательств Москва стягивает ресурсы со всей страны? Наоборот, мы делимся своими ресурсами с другими регионами России…

5 88 6 9226 10.10
Kмосква, бюджет, общество, мнения
Голосование
Ваше отношение к украинцам за последнее время…
5 249 6 28906 10.10
Интервью 2018

Григорий Явлинский гость: Григорий Явлинский председатель полит. комитета партии «Яблоко»

Вся система, которая у нас существует, она далеко не соответствует Конституции. И в этом очень большая проблема…

5 124 6 14363 12.10
#слушать 49:10 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Kобщество, видео, сетевизор, передачи
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

Отгадайте с трёх раз Конечно же, Майдан назван «госпереворотом» — ну, ладно, пусть так, — ваш Путин просто от Майдана чешется. Но высокомерно и иронично писать о попытках независимого государства иметь свою независимую церковь?..

5 108 6 43558 09.10
Kрпц, религия, украина, конфликты, политика, мнения
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Разведчики – это не сентиментальные ревнивые девицы, понимаете? Которые, вот, реальная разведслужба. Они, так сказать, устраняют людей, устраняют серьезную угрозу…

5 132 6 17407 10.10
#слушать 39:19 8читать ;смотреть $скачать 9.0 МБ
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

ФК «Ахмат» готов при любом исходе уголовного дела трудоустроить Кокорина и Мамаева в команде Они защищали честь России на футбольном поле! Ну была звездная болезнь. С кем не бывает. Есть два пути развития ситуации. От того, какой мы выберем, зависит судьба людей!..

5 212 6 28612 12.10
Kобщество, футбол, скандалы, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Россия в спасении не нуждается Не сомневаюсь, что записные русофобы в ПАСЕ попытаются выдать это за свою победу. Только над кем и над чем?..

5 229 6 31354 10.10
Kпасе, рф, государство, мнения
Блоги

РПЦ разрывает евхаристическое общение с Константинополем «Отныне и впредь до отказа Константинопольского Патриархата от принятых им антиканонических решений для всех священнослужителей РПЦ невозможно сослужение с клириками Константинопольской Церкви, а для мирян — участие в таинствах»...

5 332 6 47290 15.10
Kрпц, религия, конфликты, события
Блоги

Федор Смолов: Все мы люди, и все мы ошибаемся Проще всего сейчас осуждать этих ребят, тем самым только ухудшая ситуацию…

5 273 6 40180 12.10
Kфутбол, спорт, скандалы, общество, события
Голосование
Какие эмоции вызывает у вас авария корабля «Союз»?
5 54 6 8011 12.10

Популярное за неделю

Новости

Русская православная церковь разорвала отношения с Константинополем Этот шаг стал ответом на решение Вселенского патриархата начать процедуру предоставления автокефалии церкви Украины…

5 22 6 6977
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
На медийном поле Петрова и Боширова сменила другая парочка идиотов. Есть теперь Кокорин и Мамаев, которые не умеют пользоваться стулом, потому что чиновник ушел живым. Хотя виноват был лишь тем, что смахивал на китайца…

5 72 6 175511 10.10
#слушать 52:26 8читать ;смотреть $скачать 12.0 МБ
Голосование
Ваше отношение к украинцам за последнее время…
5 249 6 28906 10.10
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Обвал Паника верхушки хорошо видна по запущенным слухам о конституционной реформе. Это говорит о том, что там отчаянно пытаются найти способ для того, чтобы сохранить себя во власти…

5 294 6 372449 09.10
Kполитика, власть, общество, рф, события
Блоги

Алексей Навальный политик

+ Как живут главы госкорпораций Как живут главы госкорпораций У Сечина логика такая: «я носил за Путиным портфель, я был его секретарем, мне полагаются миллиарды рублей». Все. С какой стати Сечину в чем-то себе отказывать?...

5 281 6 196272 11.10
8читать ;смотреть
Kнедвижимость, общество, чиновники, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7343482
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт, преподаватель литературы

6 3706110

Сегодня в эфире