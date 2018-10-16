НКО-иноагенты отныне не будут допускаться к антикоррупционной экспертизе законопроектов
Как передает МБХ-медиа, это следует из закона, который подписал Владимир Путин. Помимо НКО-иноагентов участвовать в антикоррупционной экспертизе запрещается также гражданам, имеющим неснятую или непогашенную судимость, уволенным в связи с утратой доверия, а также представителям международных и иностранных организаций.
Комментарии8
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ansh 16 октября 2018 | 07:42
Путинизм окукливается.
punyoshohlai 16 октября 2018 | 07:44
...не будут допускаться к антикоррупционной экспертизе законопроектов
Вот тут-то мне карта и попёрла! (с)
tprfrund001 16 октября 2018 | 07:47
Как обстоит дело в других странах, "Эхо" скромно умолчало. Да-да, оно не занимается пропагандой.
perche 16 октября 2018 | 08:14
tprfrund001:
Вы правы. Например в странах Африки коррупционеры даже людей кушают. А почему нам нельзя?
omichka 16 октября 2018 | 07:50
Будут сами себе оценки ставить.
serjo1977 16 октября 2018 | 08:02
Короче, экспертиза запрещена всем, кто может помешать путинской банде спокойно обкрадывать народ.
perche 16 октября 2018 | 08:07
Нехорошо подглядывать за коррупционерами! Не скрепно!
perche 16 октября 2018 | 08:09
Допускать к этому важному делу только Сечина и Рогозина!!!