Священный Синод РПЦ полностью разорвал евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом

В Московском патриархате при этом рассчитывают, что на Украине не будут преследовать верующих. Официальный представитель Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион напомнил, что президент Украины Петр Порошенко пообещал, что заверял, что «все верующие будут иметь возможность ходить в ту церковь, к которой они принадлежат, и никаких препятствий им чиниться не будет».