Священный Синод РПЦ полностью разорвал евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом
В Московском патриархате при этом рассчитывают, что на Украине не будут преследовать верующих. Официальный представитель Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион напомнил, что президент Украины Петр Порошенко пообещал, что заверял, что «все верующие будут иметь возможность ходить в ту церковь, к которой они принадлежат, и никаких препятствий им чиниться не будет».
Комментарии7
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opiatnovyi63 16 октября 2018 | 07:41
Гундяя гнать из РПЦ! Он довёл её до банкротства и изоляции!
pionersascha 16 октября 2018 | 07:44
opiatnovyi63: он только исполнял приказы, Россию ведёт в изоляцию совсем другой человек. Вот его и надо гнать.
chapter_2 16 октября 2018 | 07:47
pionersascha: Приняв неразумное решение, начальники из РПЦ бросили прихожан и служителей УПЦ МП в Украине на произвол судьбы. А попросту - предали...
pedrobutylkovich 16 октября 2018 | 08:18
chapter_2: ГлавУкроп обещал что не тронут храмы и прихожан. Посмотрим...
perche 16 октября 2018 | 08:26
pedrobutylkovich:
pedrobut
ylkovich:
Украинцы сами разберутся, в какие храмы им ходить, а каких попов выгнать. Без подсказчиков из Москвы.
vlabar1960 16 октября 2018 | 08:14
А бога как делить будут? Распилят вдоль или поперёк? Новая казнь Иисуса. История повторяется.
vladimir1967 16 октября 2018 | 08:24
Теперь запретят поездки в Грецию, вдруг миряне на Афон полезут.