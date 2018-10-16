Дело о массовом отравлении средством «Боярышник» в Иркутске в 2016 году дошло до суда
Как передает «Интерфакс», рассмотрение резонансного уголовного дела в отношении семерых обвиняемых в изготовлении и продаже спиртосодержащей жидкости с метанолом назначено на 22 октября. От отравления погибли 63 жителя города.
Комментарии2
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buzukin071 16 октября 2018 | 07:45
Ну зачем эти лентяи пили суррогат??? Нет бы им самогоночки засадить стакан-другой - глядишь, только здоровее стали бы! Зря штоле официальные продажи водки стремительно сокращаются - народ на такой антирекламе только умнеет, а самогонные аппараты на каждом углу... Купи себе пару дубовых бочек и выдерживай эксклюзивный продукт, штобы злобные торопливые и непьющие либерасты завидовали и трындели про боярышник :)
Вангую: По случаю немыслимого количества яблок в России национальным напитком вот-вот станет русский кальвадос. Все на ежедневную дегустацию! А уж чисто ячменного вискаря могу предложить для поправки почек любому любителю иностранного халявного продукта якобы восемнадцатилетней выдержки - может, откажется от дурной привычки да и станет вдруг патриотом :)
gregor 16 октября 2018 | 07:45
Дело о массовом отравлении средством «Боярышник» в Иркутске в 2016 году дошло до суда
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Суд не в состоянии судить скрепу .
Свободу Боярышнику !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Руки прочь от менталитета !!!!!!!!!!!