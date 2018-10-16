Крупный сбой парализовал гонконгского метро

В утренний час пик оказалось нарушено движение поездов сразу по четырем ключевым веткам. Как сообщают местные СМИ, из-за неполадок в сигнальной системе некоторые составы курсируют с интервалами в 12 — 15 минут. Это привело к транспортному хаосу, в том числе на главной линии на острове Гонконг. Пассажирам рекомендовано пользоваться пока наземными видами транспорта. На автобусных остановках также выстроились большие очереди.