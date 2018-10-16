«Единая Россия» выступила против проката комедии Алексея Красовского «Праздник»
Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, потребовал от минкульта «ни при каких обстоятельствах» не выдавать картине прокатное удостоверение. В картине рассказывается о том, как живущая в блокадном Ленинграде привилегированная семья готовится встречать Новый год. Фильм должен выйти на экраны в 2019 году. Съемки уже завершены, но создатели в Минкульт за прокатным удостоверением пока не обращались. Не допустить проката фильма также требовало Российское военно-историческое общество.
Комментарии2
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starokozlovicky2gus 16 октября 2018 | 06:51
Едрисня чувствует свою преемственность с теми, кто морил город голодом и жрал пирожные.
ura_123 16 октября 2018 | 06:54
Не смотрел,но осуждаю! Что-то опять напоминает истерию вокруг фильма ”Матильда”,”Смерть сталина”.... Где санитары?