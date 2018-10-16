Власти Саудовской Аравии готовятся признать убийство Джамаля Хашогги в консульстве в Стамбуле

По сведениям CNN, в докладе, который готовят в Эр-Рияде, ответственность за гибель оппозиционного журналиста будет возложена на агентов саудовских спецслужб, не получивших разрешение властей на проведение данной операции. При этом будет указано, что эти люди не специально убили Хашогги. Издание The Hill отмечает, что такая версия позволит заверить США, что власти Саудовской Аравии за гибелью журналиста не стоят. Хашогги, который работает в американской The Washington Post и с 2017 года живет в США, пропал в Турции 2 октября после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле.