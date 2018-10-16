В Сиэтле умер один из основателей Microsoft Пол Аллен

Ему было 65. Смерть наступила в результате онкологического заболевания. Вместе с Биллом Гейтсом они создали ведущую в мире компьютерную корпорацию в 1975 году. После того, как у Аллена впервые диагностировали лимфому, он вынужден был вынужден уйти из бизнеса, но сохранил контроль над большим пакетом акций Microsoft и продолжал заниматься активной общественной деятельностью. О дате и месте похорон пока не сообщалось.