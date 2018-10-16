В РПЦ напомнили об ответственности за соблюдение решений по Константинопольскому Патриархату
Как рассказал «Интерфаксу» представитель Московского патриархата Игорь Якимчук, за отказ следовать им для духовенства предусмотрены наказания, а для мирян — покаяние на исповеди. Якимчук уточнил, что верующим РПЦ отныне нельзя молиться в популярных у туристов храмах Константинопольской церкви в Турции и в Греции Ранее пресс-секретарь Патриарха Кирилла Александр Волков заявил, что прихожане РПЦ не смогут молиться и в храмах на горе Афон. РПЦ разорвал отношения с Константинополем в ответ на намерение предоставить УПЦ автокефалию.
Комментарии9
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jblack2 16 октября 2018 | 06:44
У РПЦ в отличии от отлученного от церкви Денисенко нет административного ресурса на Украине.
Рассчитывать на честь власти, обещающей обеспечить законность, не приходится, ибо ни чести ни совести у неё быть не может по определению.
Рассчитывать можно лишь на страх перед западными партнёрами быть уличенными в преступлениях.
Однако преступления на востоке, нарушения конституции в праве на жизнь и язык, свидетельствуют, что запад давно прищурил оба глаза не замечая вопиющие преступления!..
ura_123 16 октября 2018 | 06:51
jblack2: Про право ”на язык” можно подробнее-что за язык,чей и где?
kondrat_vlad 16 октября 2018 | 06:54
jblack2: Не может РПЦ которая несет на себе грех Каина, грех братоубийства быть в единодушии со всем православием. Они сами доказали что служат Путину а не Богу, поэтому сами уже давно навлекли на себя наказание и достойны отлучения.
Константинополь должен отлучить Гундяева за сотрудничество с КГБ, за грех братоубийства и содомский грех который уже стал частью церковного устоя.
provincial49 16 октября 2018 | 06:47
Это то же, что запретить мусульманам молиться в Мекке. Гундяевцы совсем лишились мозгов и превратились в секту...
penny 16 октября 2018 | 06:53
provincial49: путин теперь не сможет ездить в грецию и вымаливать очередной срок на галеры...
ura_123 16 октября 2018 | 06:49
Оттого что рпц закуклилась в себе,на Афоне,Константинополе и Греции те самые места вдруг и сразу перестали быть святыми?
kondrat_vlad 16 октября 2018 | 06:50
РПЦ может приказать своим , то есть гундяевским НКВДистам.
Теперь они признанные раскольники и сектанты. Каноническое главенство церкви у Вселенского Собора а полковник ФСБ Гундяй может только указывать своей своре тучных кобелей.
Учить теперь ни Гундяй и ни один РПЦэшник не имеет права ибо сами себя внесли в ряд раскольников и содомитов.
dzhuzeppe 16 октября 2018 | 06:52
В результате РПЦ потеряет не только приходы Киевской митрополии на Украине, но и вообще все православные приходы на Украине, плюс перейдет в разряд неканонических церквей, т.е. раскольников, в глазах всего остального православного мира. Безумие!
xuato 16 октября 2018 | 06:53
Дай человеку рыбу и он будет сыт один день.
Дай человеку удочку и он будет сыт всю жизнь.
Дай человеку религию и он умрет с голоду, моля Бога о рыбе.