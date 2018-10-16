В РПЦ напомнили об ответственности за соблюдение решений по Константинопольскому Патриархату

Как рассказал «Интерфаксу» представитель Московского патриархата Игорь Якимчук, за отказ следовать им для духовенства предусмотрены наказания, а для мирян — покаяние на исповеди. Якимчук уточнил, что верующим РПЦ отныне нельзя молиться в популярных у туристов храмах Константинопольской церкви в Турции и в Греции Ранее пресс-секретарь Патриарха Кирилла Александр Волков заявил, что прихожане РПЦ не смогут молиться и в храмах на горе Афон. РПЦ разорвал отношения с Константинополем в ответ на намерение предоставить УПЦ автокефалию.