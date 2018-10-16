Расчистка дороги от обломков рухнувшего виадука во Владивостоке завершится во второй половине дня
Об этом «Интерфаксу» сообщил вице-губернатор Приморского края Алексей Немков. Обрушение виадука произошло из-за самопроизвольно поднявшегося кузова самосвала. Сегодня же начнется восстановление барьерного ограждения. Жертв и пострадавших в результате обрушения нет.
Комментарии1
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com30 16 октября 2018 | 06:28
Самосвал наверняка был российского производства.))
А как там многомиллиардный крымский мост, еще стоит?
Ведь недавно, часть пролета рухнула в воду и это еще до того как в Азовском море произошло землетрясение около5 баллов.