Расчистка дороги от обломков рухнувшего виадука во Владивостоке завершится во второй половине дня

Об этом «Интерфаксу» сообщил вице-губернатор Приморского края Алексей Немков. Обрушение виадука произошло из-за самопроизвольно поднявшегося кузова самосвала. Сегодня же начнется восстановление барьерного ограждения. Жертв и пострадавших в результате обрушения нет.