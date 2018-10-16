Новые выборы губернатора Приморья пройдут 16 декабря

Эту дату установили депутаты краевого законодательного Собрания. Избирком Приморья по рекомендации ЦИК признал результаты сентябрьских выборов недействительными. Врио главы региона назначен Олег Кожемяко. Он уже заявил, что планирует участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца и пообещал помочь в прохождении муниципального фильтра кандидатам в главы региона.