Сотрудник Amnesty International Олег Козловский уехал из России вместе с семьей

Об этом «Интерфаксу» сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в Ингушетии. Эту информацию подтвердил «Новой газете» и представитель организации Александр Артемьев. Олег Козловский на днях заявил о том, что сотрудники ингушского цента «Э» похитили его в Магасе, где проходил митинг против передела границы с Чечней и угрожали ему убийством. После издевательств, Козловского вывезли в Северную Осетию и отпустили возле аэропорта, сказав, чтобы он не возвращался в Ингушетию и не писал о ней. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров считает, что похищение Козловского могло быть провокацией.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров подверг сомнению утверждения сотрудника международной правозащитной организации Amnesty International Олега Козловского о его похищении.

Вряд ли власти Ингушетии знали о происшествии, сказал в эфире «Эха Москвы» Олег Козловский. Сейчас Козловский покинул Россию, потому что опасается за свою семью, но затем собирается вернуться.