Синод РПЦ признал невозможным ее дальнейшее пребывание в общении с Константинопольским патриархатом

Об этом заявил журналистам на брифинге по окончании Синода глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион. РПЦ надеется, что Константинополь пересмотрит свои решения по Украине, добавил митрополит Иларион.

Разрыв отношений РПЦ с Константинопольским патриархатом естественный процесс, сказал в эфире «Эхо Москвы» клирик российской православной автономной церкви Михаил Ардов. Он добавил, что их церковь отделилась от русской православной еще в 90-х годах и даже выкупила свой храм.