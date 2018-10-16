Синод РПЦ признал невозможным ее дальнейшее пребывание в общении с Константинопольским патриархатом
Об этом заявил журналистам на брифинге по окончании Синода глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион. РПЦ надеется, что Константинополь пересмотрит свои решения по Украине, добавил митрополит Иларион.
Разрыв отношений РПЦ с Константинопольским патриархатом естественный процесс, сказал в эфире «Эхо Москвы» клирик российской православной автономной церкви Михаил Ардов. Он добавил, что их церковь отделилась от русской православной еще в 90-х годах и даже выкупила свой храм.
Комментарии3
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figulin 16 октября 2018 | 06:35
ОФИГЕТЬ !!!
Вот этот РАСКОЛ ПРАВОСЛАВИЯ пострашнее даже РАЗВАЛА СССР...
Или это испытание Божье, или КАРА за 1917 - 1991 годы ПЕРЕД ИСЧЕЗНОВЕНИЕМ РУССКОГО МИРА …
С уважением ко Всем - деревенский политолог и Маг - Ыръломдъ.
vik_tor 16 октября 2018 | 06:36
То же мне новообрядцы...
jblack2 16 октября 2018 | 06:38
При чем здесь российская православная автономная церковь?
Это не признанное никем церковное объединение, к работе Синода РПЦ никакого отношения не имеющее...