«Единая Россия» выступила против проката комедии Алексея Красовского «Праздник».
Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, потребовал от минкульта «ни при каких обстоятельствах» не выдавать картине прокатное удостоверение В картине рассказывается о том, как живущая в блокадном Ленинграде привилегированная семья готовится встречать Новый год. Фильм должен выйти на экраны в 2019 году. Съемки уже завершены, но создатели в Минкульт за прокатным удостоверением пока не обращались. Не допустить проката фильма также требовало Российское военно-историческое общество.
Комментарии3
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opiatnovyi63 16 октября 2018 | 05:15
А что так? Какое дело Турчаку до фильма? Он, что , моралист?
alexakimfaa 16 октября 2018 | 05:18
А какое собачье дело партии Воров и Жуликов до этой комедии?..Пролетаете всюду на выборах,но всё равно по старой привычке действуете "не пущать"...
j_partizan 16 октября 2018 | 05:23
Цензура в чистом виде.