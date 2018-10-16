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05:06, 16 октября 2018

Власти Саудовской Аравии готовятся признать убийство Джамаля Хашогги в консульстве в  Стамбуле.

По сведениям Си-Эн-Эн, в  докладе, который готовят в Эр-Рияде, ответственность за гибель оппозиционного журналиста будет возложена на  агентов саудовских спецслужб, не  получивших разрешение властей на проведение данной операции. При этом будет указано, что эти люди не специально убили Хашогги. Издание
«Хилл» отмечает, что такая версия позволит заверить США, что власти Саудовской Аравии
за гибелью журналиста не стоят. Хашогги, который работает в американской «Вашингтон пост» и с 2017 года живет в США, пропал в  Турции 2 октября после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле.

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