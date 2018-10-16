Умер один из основателей Microsoft Пол Аллен.

Ему было 65 лет. Смерть наступила от осложнений онкологического заболевания. В 1970-е годы Аллен вместе с Биллом Гейтсом создали компанию, которой предстояло стать гигантом IT-индустрии. Именно Аллен убедил своего школьного друга оставить учебу в Гарварде и сосредоточиться на создании Microsoft. В 1983 году Аллен после ссоры с Гейтсом Аллен ушел из Microsoft, сохранив часть акций и место в совете директоров. В этом году журнал Forbes поставил Аллена на 44-е место в списке миллиардеров. Его состояние оценили в 20,5 миллиарда долларов.