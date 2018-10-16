Эквадор составил для Джулиана Ассанжа новый регламент поведения на территории посольства страны в Лондоне.

Основателю WikiLeaks запрещено одновременно принимать более трех гостей; каждый посетитель также должен заранее послать запрос по электронной почте. Ассанж не может делать заявления, которые могут быть расценены как вмешательства в дела других государств. Посольство также не будет оплачивать расходы Ассанжа на питание, медицину и прачечную, оставив за собой только оплату коммунальных услуг. Ассанж может выходить в интернет с собственных устройств, а использование компьютеров дипмиссии возможно только в крайних случаях. Отдельно в правилах прописана необходимость соблюдения Ассанжем и его гостями чистоты и правил гигиены: в частности, основатель WikiLeaks должен сам кормить своего кота и убирать за ним.