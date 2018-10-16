Исламские экстремисты в Нигерии убили сотрудницу гуманитарной организации.
Они удерживали девушку в заложницах и расправились с ней, когда истек срок выдвинутого ими ультиматума. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на заявление нигерийских властей. Чего именно требовали террористы, не уточняется. Имя погибшей заложницы официально не сообщается. Нигерийская пресса, между тем, пишет, что убитую звали Хаува Леман, ей было 24 года, она была нигерийкой и работала в Международном Комитете Красного Креста.
Комментарии2
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dpichugin 16 октября 2018 | 04:15
надо ж так! самые мирные и вдруг опять!
j_partizan 16 октября 2018 | 04:46
Уж и не знаешь, был бы у них более высокий интеллект, больше или меньше они причинили зла.
Не продавайте им оружие, сами они его создадут и соответственно меньше причинят вреда человечеству.