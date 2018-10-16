Священный Синод РПЦ полностью разорвал евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.
В РПЦ считают решение Константинополя по украинской церкви неканоническим и глубоко враждебным актом и вмешательством в дела поместной церкви. 1 октября Синод в Стамбуле принял ряд решений, означающих начало процедуры предоставления автокефалии церкви на Украине.
Комментарии7
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dpichugin 16 октября 2018 | 04:18
russian orthodox church is the most orthodox church in the world.
opiatnovyi63 16 октября 2018 | 04:34
Ещё бы, РПЦ лишилась прибылей и может обанкротиться!
sneg1111 16 октября 2018 | 04:54
Теперь на Украине будут бюджетников загонять в храмы как и на молитву об автокефалии.
marder888 16 октября 2018 | 04:58
РПЦ ФСБ стала сектой...отлично.
yralez 16 октября 2018 | 05:05
Кому прикажут молиться офицеры духовного Управления ГБ ?
opiatnovyi63 16 октября 2018 | 05:06
РПЦ ,как и воровская власть , скоро сделает себя изгоем!
tschapai Сергей Балыкин 16 октября 2018 | 05:24
Константинопольская пуща