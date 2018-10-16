Священный Синод РПЦ полностью разорвал евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.

В РПЦ считают решение Константинополя по украинской церкви неканоническим и глубоко враждебным актом и вмешательством в дела поместной церкви. 1 октября Синод в Стамбуле принял ряд решений, означающих начало процедуры предоставления автокефалии церкви на Украине.