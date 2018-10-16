Один из основателей компании Microsoft Пол Аллен скончался от рака.

Ему было 65 лет. Вместе с Биллом Гейтсом они создали корпорацию в 1975 году. Гейтс уже выразил соболезнования и заявил, что без Аллена существование персонального компьютера было бы невозможным. Впервые диагноз Аллену ему поставили в 2009 году и после курса химиотерапии болезнь отступила. Однако недавно был обнаружен рецидив. В 1982 году, у Аллена нашли другой вид рака. В ходе лечения он перенес облучение большими дозами радиации и пересадку костного мозга. Из-за болезни Аллену пришлось покинуть Microsoft, но он сохранил за собой часть акций и место в совете директоров. В этом году журнал Forbes поставил Аллена на 44-е место в списке миллиардеров. Его состояние оценили в 20,5 миллиарда долларов.