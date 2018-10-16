Минздраву в рамках госзакупок поручат создать единого поставщика зарубежных лекарств.
Как передает РБК, об этом говорится в письме помощника президента Андрея Белоусова Владимиру Путину. По сведениям издания, на письме стоит резолюция президента «Согласен».Профильные ведомства объяснили создание единого поставщика тем, что из-за большого количества организаций, которые закупают иностранные лекарства для госнужд, цены на один и те же препараты сильно разнятся. Кроме того, «создаются условия для злоупотреблений.
Комментарии2
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opiatnovyi63 16 октября 2018 | 03:27
И кто же возглавит такого гиганта? Гениальный сынок генпрокурора или какого-то другого члена воровской власти?
ft18 16 октября 2018 | 03:49
Очередной монстр-баблосос на очереди за бешеными бабками! )))))