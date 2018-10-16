НКО-иноагенты отныне не будут допускаться к антикоррупционной экспертизе законопроектов.
Как передает МБХ-медиа, это следует из закона, который подписал Владимир Путин. Помимо НКО-иноагентов участвовать в антикоррупционной экспертизе запрещается также гражданам, имеющим неснятую или непогашенную судимость, уволенным в связи с утратой доверия, а также представителям международных и иностранных организаций.
Комментарии3
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opiatnovyi63 16 октября 2018 | 03:31
Что за страх ?Коррупция это неотъемлемая часть всех органов управления всей Вертикали власти РФ!
i_one_off 16 октября 2018 | 03:40
И правильно! Самим на яхты не хватает.
wwk_2 16 октября 2018 | 03:49
Вот и правильно! А то шибко умные и все хотят знать. А денежки, особенно наворованные, любят тишину и темноту. Все надо засекретить. Народишко стал слишком любопытным. Хотят знать за что они налоги платят. А не фиг!