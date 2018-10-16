НКО-иноагенты отныне не будут допускаться к антикоррупционной экспертизе законопроектов.

Как передает МБХ-медиа, это следует из закона, который подписал Владимир Путин. Помимо НКО-иноагентов участвовать в антикоррупционной экспертизе запрещается также гражданам, имеющим неснятую или непогашенную судимость, уволенным в связи с утратой доверия, а также представителям международных и иностранных организаций.