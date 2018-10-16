Повторные выборы губернатора Приморья могут пройти 16 декабря.

Как передает ИФ, эту дату предлагает профильный комитет по региональной политике краевого заксобрания. Итоги сентябрьских выборов были отменены из-за многочисленных нарушений. Сегодня приморские депутаты должны назначить дату нового голосования. Врио губернатора региона назначен Олег Кожемяко. Он уже заявил о своем намерении участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца.