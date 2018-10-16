Американская «Гугл» присоединилась к бойкоту конференции по инвестициям в Эр-Рияде 23-25 октября .

Как передает Си-эн-би-си, ранее на фоне ситуации с предполагаемым убийством оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги от участи в конференции отказались банк «Джей-пи морган чейз», корпорация «Форд» главы ряда ведущих инвестиционных компаний. Между тем ранее стало известно, что глава Минфина США Стивен Мнучин пока не планирует отменять поездку на международный форум в Саудовской Аравии.