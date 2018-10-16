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03:07, 16 октября 2018

Госсекретарь США Майкл Помпео отправился с визитами в Эр-Рияд и Турцию.

Как передает СИ-ЭН-ЭН, поездка связана с предполагаемым убийством в Стамбуле саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги. В частности, Помпео намерен лично встретиться с  королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом. При этом телекомпания сообщает, что саудовские власти готовятся признать гибель журналиста во время допроса в здании генконсульства королевства в Стамбуле.

Комментарии

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opiatnovyi63 16 октября 2018 | 03:35

Наши бы никогда не признались..

sneg1111 16 октября 2018 | 03:38

Убили и расчленили журналиста в саудии, получите визит. Но не могут с "правачеловека" в России.

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