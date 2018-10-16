Госсекретарь США Майкл Помпео отправился с визитами в Эр-Рияд и Турцию.

Как передает СИ-ЭН-ЭН, поездка связана с предполагаемым убийством в Стамбуле саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги. В частности, Помпео намерен лично встретиться с королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом. При этом телекомпания сообщает, что саудовские власти готовятся признать гибель журналиста во время допроса в здании генконсульства королевства в Стамбуле.