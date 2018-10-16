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03:05, 16 октября 2018

В руководстве Чечни считают, что соглашение о новой чечено-ингушской границе вступило в силу.

Во всяком случае, так на своей странице в соцсети утверждает спикер чеченского парламента Магомед Даудов. Договор 26 сентября подписали главы двух регионов Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров. 4 октября парламенты обеих республик документ ратифицировали. После этого жители Ингушетии вышли на митинг, требуя всенародного обсуждения пограничного вопроса и повторной ратификации. 10 октября Народное Собрание Ингушетии не смогло собрать кворум для отмены итогов голосования. Митинг в  Магасе согласован до 17 октября включительно.

Комментарии

2

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mosser 16 октября 2018 | 03:24

Поздравляю ингушей, зря стоите на улице уже неделю, на надо было юнусбека из толпы выпускать. Гыыыы

i_one_off 16 октября 2018 | 03:37

Маленькая репетиция перекраивания границ России. Пока внутри.

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