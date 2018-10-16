Тельману Исмаилову официально предъявлено заочное обвинение в организации похищения певца Авраама Руссо.

Об этом ИФ сообщила адвокат бывшего владельца Черкизовского рынка Марина Русакова. По ее словам, Исмаилов обвинения отвергает и настаивает на своей непричастности к похищению. Инцидент с Авраамом Руссо произошел в 2004 году. Сам певец написал заявление в полицию только в сентябре 2018 года. Следствие предполагает, что Исмаилов организовал похищение Руссо, чтобы тот выступал только для предпринимателя и его гостей и не давал других концертов. Исмаилов находится в международном розыске с 2017 года по обвинению в организации убийства двух бизнесменов.