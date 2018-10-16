Сайт МБХ-медиа просит сервис «Яндекс.Дзен» снять ограничения на выдачу своих материалов.

Главный редактор сайта Вероника Куцылло направила на этот счет письмо руководству сервиса. «Яндекс.Дзене» 8 октября ограничил выдачу материалов сайта, ссылаясь на то, что в нескольких статьях есть «детальные описания трагических происшествий». В письме Куцыло говорится, что канал «МБХ-медиа» не нарушал правила работы каждый из приведенных материалов имеет веское основание для публикации, в каждом из них дан контекст. В письме отмечается, что общество «должно знать, что в мирное время гибнут солдаты, людей пытают в колониях и СИЗО и издеваются над инакомыслящими». Об ответе «Яндекс.Дзен» пока не сообщалось.