Сотрудник Amnesty International Олег Козловский уехал из России вместе с семьей.

Об этом ИФ сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в Ингушетии. Эту информацию подтвердил «Новой газете» и представитель организации Александр Артемьев. Олег Козловский на днях заявил о том, что сотрудники ингушского цента «Э» похитили его в Магасе, где не прекращался митинг против передела границы с Чечней и угрожали ему убийством. После издевательств, Козловского вывезли в Северную Осетию и отпустили возле аэропорта, сказав, чтобы он не возвращался в Ингушетию и не писал о ней. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров считает, что похищение Козловского могло быть провокацией.