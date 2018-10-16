РПЦ разорвала отношения с Константинопольским патриархатом.

Решение принято в ответ на решение предоставить автокефалию украинской церкви. Одним из самых болезненных в теме возможной автокефалии УПЦ является вопрос о том, что будет с собственностью существующих на Украине православных церквей после возникновения единой поместной церкви. По данным Министерства культуры Украины на начало 2017 года, УПЦ МП имела в своем распоряжении по всей стране свыше 11 тыс храмов и соборов, включая Киево-Печерскую и Почаевско-Успенскую лавры.