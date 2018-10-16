«Единая Россия» выступила против проката комедии Алексея Красовского «Праздник».
Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, потребовал от минкульта «ни при каких обстоятельствах» не выдавать картине прокатное удостоверение. В картине рассказывается о том, как живущая в блокадном Ленинграде привилегированная семья готовится встречать Новый год. Фильм должен выйти на экраны в 2019 году. Съемки уже завершены, но создатели в Минкульт за прокатным удостоверением пока не обращались. Не допустить проката фильма также требовало Российское военно-историческое общество.
Комментарии9
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anatoly_rmm 16 октября 2018 | 01:19
Интересно, а протестующие уже видели фильм?
neon001 16 октября 2018 | 01:27
anatoly_rmm: информация о жирующих в блокаду нквд-шниках сегодня не скрепна.
zapadnay 16 октября 2018 | 02:02
neon001:
Ну, ясень пень, кто бы сомневался.
idshoohov 16 октября 2018 | 01:34
anatoly_rmm:
Им сама идея не нравится. Ведь некоторые утверждают, что Жданов во время блокады не отказывал себе в еде
agamasat 16 октября 2018 | 01:27
Похоже, что этот фильм стоит посмотреть, даже если и есть подозрение, что все это неприятие - уловка для раскрутки говна с помоями, как это было с фильмом Поклонской.)
galla 16 октября 2018 | 01:34
Боятся, значит это было.
vsokolov 16 октября 2018 | 01:44
Другой темы для комедии нет? Что ими двигало при выборе сюжета? Желание шокировать публику и тем прославится? Многие бездарности на этом пытаются играть... Какие еще есть варианты?
brian 16 октября 2018 | 02:18
vsokolov: Блокада Ленинграда - тема для экранизации заведомо тяжёлая и драматическая. Слепить комедию и безопаснее и проще с учётом безудержного потока телесериалов, этой откровенной халтуры, демонстрируемой по ТВ. Тамкже любопытно, кто финансировал эту кинокартину ? ... Неужели Минкульт ?!
timber_head 16 октября 2018 | 02:00
"Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, потребовал от минкульта «ни при каких обстоятельствах» не выдавать картине прокатное удостоверение."
"Каждому гарантируется свобода мысли и слова. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них. Цензура запрещается." (Конституция РФ). Хотя о чем это я? Ещё привлекут за цитирование экстремистской литературы...