Генпрокуратура Турции располагает доказательствами убийства саудовского журналиста Джамаля Хашугги.

Об этом сообщает телеканал Al Jazera со ссылкой на источник в ведомстве. По данным источника, доказательства свидетельствуют об убийстве журналиста в турецком генеральном консульстве Саудовской Аравии. Подчеркивается, что сообщения об убийстве Хашшгги в генконсульстве поступали и ранее, однако теперь они официально подтверждены.