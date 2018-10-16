Саудовкая Аравия готовит доклад о смерти оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги.

Он исчез после посещения посольства своей страны в Турции. По сведениям CNN, Эр-Рияд объявит о смерти Хашогги в ходе «допроса, который пошел не по плану». Один из источников предположил, что в докладе будет сказано о «непрозрачной» операции, а также будет содержаться обещание разыскать и привлечь виновных к ответственности. Турецкие власти считают, что саудовские спецслужбы заманили Хашогги в консульство в Стамбуле и там расправились с ним.