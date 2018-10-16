В РПЦ напомнили об ответственности за соблюдение решений по Константинопольскому Патриархату.
Как рассказал ИФ представитель Московского патриархата Игорь Якимчук, за отказ следовать им для духовенства предусмотрены наказания, а для мирян — покаяние на исповеди. Якимчук уточнил, что верующим РПЦ отныне нельзя молиться в популярных у туристов храмах Константинопольской церкви в Турции и в Греции Ранее пресс-секретарь Патриарха Кирилла Александр Волков заявил, что прихожане РПЦ не смогут молиться и в храмах на горе Афон. РПЦ разорвал отношения с Константинополем в ответ на намерение предоставить УПЦ автокефалию.
Комментарии13
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philanthrop 16 октября 2018 | 01:19
Это Бог так сказал им? И что делать тем кто там до этого помолился? Каяться?
ze_danil 16 октября 2018 | 01:58
philanthrop: денежку пусть занесут
ft18 16 октября 2018 | 01:21
А то, что Путин молился на горе Афон - теперь, ко всеобщему горе, эти его молитвы таперича недействительны??!
zemljanka 16 октября 2018 | 01:21
Нет. И в церкви все не так.
Все не так, как надо ...
Владимир Высоцкий.
agamasat 16 октября 2018 | 01:22
Пусть РПЦ МП примерит чувство ответственности самоё на себя. Правда, им придется снять с себя рясы с погонами. Мерзота, от которой тошнит до колик.
wuwer 16 октября 2018 | 01:28
У этих...кто тишком пролез на Олимп власти...окончательно крышу сорвало
efilika 16 октября 2018 | 01:31
ну и как назвать этих попов?
agamasat 16 октября 2018 | 01:41
efilika: попы - это их прикрытие. Жопы - второе имя. Мерзавцы - истинное значение.
hrzn877 16 октября 2018 | 01:35
РПЦ выставляет себя на посмешище, причём совершенно добровольно. Ну не дураки ли? Это ж сколько совершенно справедливых комментов будет написано, и написано уже! Почему в тех храмах нельзя молиться - потому что какие-то идиоты решили, что они приказали богу покинуть эти места, и он их послушается! Дело не в том, есть или нет там присутствие кого-то свыше, сейчас это не принципиально, но сама постановка факта, что по РПЦешному приказу бог покинул определённые церкви, это не только дикость, но и полный сумасшедший дом, они сами-то понимают, во что вляпались???,,,
agamasat 16 октября 2018 | 01:44
hrzn877: какой на хрен бог, которого вы упоминаете?! Вы думаете, что в храмах приходят молиться - общаться с богом?) Туда приходят, чтобы подтвердить свой статус раба.
hrzn877 16 октября 2018 | 02:12
agamasat: Это уже тема совершенно другая, я думаю, что у подавляющего большинства прихожан целью является не очистка души (как, по идее, должно быть), а тайная надежда на получение мирских благ. Те же, кто в курсе и во что-то реально верит, просто делают своё дело и живут по совести, без обрядов, молений и свечек.
hz6691 16 октября 2018 | 01:46
Церковь – это Тело Христа. Никто не имеет на него права. Хотя, откуда РПЦ это знать.
bl 16 октября 2018 | 01:54
РПЦ рассматривает вопрос об ответных мерах в ответ на происки Константинопольского патриархата.
По нынешним временам меры должны быть жесткими и недвусмысленными. Среди самых очевидных напрашиваются:
1. Отказ российских кораблей от пользования проливами (можно даже построить канал через Грузию-Армению-Иран-Сирию)
2. Объявление войны Турецкой республике Северного Кипра
3. Разрыв с византийским наследием и возвращение в язычество