Одного из подозреваемых в отравлении Скрипалей узнали бывшие коллеги по бистро «Гарсон» в Петербурге

Александр Петров работал в бистро «Гарсон» официантом во время своей учебы в Военно-медицинской академии имени Кирова в Петербурге. Об этом телеканалу «Дождь» рассказал арт-консультант Николай Евдокимов, который узнал своего бывшего коллегу в интервью Маргарите Симоньян. Сразу после него он написал в «Фейсбуке» пост, где поинтересовался у других бывших работников заведения, узнают ли они Петрова. Одна из комментаторов тогда даже вспомнила, как его зовут, — Александр Мишкин. Такое же имя позже назвали Bellingcat и The Insider. Уже после их расследования Евдокимов показал «Дождю» фотографию с Мишкиным, сделанную в те годы, и охарактеризовал его как «общительного, в меру открытого, в меру циничного» человека. Он также вспомнил, что Мишкин учился на врача. Об этом свидетельствуют и данные независимого расследования, опубликованного неделю назад.

Напомним, что Великобритания обвинила Александра Петрова и Руслана Боширова в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. В Скотленд-Ярде при этом отмечали, что имена россиян вымышленные. Сами подозреваемые свою причастность к покушения отрицают.