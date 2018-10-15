Одного из подозреваемых в отравлении Скрипалей узнали бывшие коллеги по бистро «Гарсон» в Петербурге

Александр Петров работал в бистро «Гарсон» официантом во время своей учебы в Военно-медицинской академии имени Кирова в Петербурге. Об этом телеканалу «Дождь» рассказал арт-консультант Николай Евдокимов, который узнал своего бывшего коллегу в интервью Маргарите Симоньян. Сразу после него он написал в «Фейсбуке» пост, где поинтересовался у других бывших работников заведения, узнают ли они Петрова. Одна из комментаторов тогда даже вспомнила, как его зовут, — Александр Мишкин. Такое же имя позже назвали Bellingcat и The Insider. Уже после их расследования Евдокимов показал «Дождю» фотографию с Мишкиным, сделанную в те годы, и охарактеризовал его как «общительного, в меру открытого, в меру циничного» человека. Он также вспомнил, что Мишкин учился на врача. Об этом свидетельствуют и данные независимого расследования, опубликованного неделю назад.
Напомним, что Великобритания обвинила Александра Петрова и Руслана Боширова в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. В Скотленд-Ярде при этом отмечали, что имена россиян вымышленные. Сами подозреваемые свою причастность к покушения отрицают.
Комментарии13
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teleo 16 октября 2018 | 00:11
Какое горе, вспомнили....
danko_budka 16 октября 2018 | 00:12
teleo: А я в бабке данко1 уборщицу узнал ночном клубе. Днём она на диване с Путиным борется. Из маями.
shplint_05 16 октября 2018 | 00:26
А откуда следует, что работавший официантом Мишкин отравил Скрипалей? Даже хайли лайкли? И вообще, только мудаки верят "Дождю".
eniro 16 октября 2018 | 00:34
shplint_05: Чушок, "не иппут, не дергай носом"...
mikhail_spb_ 16 октября 2018 | 00:13
А где гарантии, что какой-нибудь "доктор мишкин", работающий официантом в общепите, не подсыпет в еду посетителю полония или не капнет в компот новичка?
danko_budka 16 октября 2018 | 00:24
mikhail_spb_: где, возможно, вероятно, наверное, пролонгация, пропиндосить. Тролль. Опу щенный. Капнет.
stopkran1969 16 октября 2018 | 00:14
Человек, 2 новичка за третий столик)))
gригорьич 16 октября 2018 | 00:22
stopkran1969: ...... и стопку полония!
s_a_n_d_r_a 16 октября 2018 | 00:44
stopkran1969:
:D
oneoretwo 16 октября 2018 | 00:20
...уже мона и не мусолить уход плешивых в тупую несознанку - с поличным почти взяли...
stopkran1969 16 октября 2018 | 00:30
oneoretwo: если бы, за причинные прихватили
fresh_breeze 16 октября 2018 | 00:34
Это ж каким надо быть идиотом, чтобы придти на интервью под вымышленной фамилией, зная, что его увидят миллионы людей, многие из которых знают твоё настоящее имя.
Похож ли Петров на такого идиота? Нет, конечно.
А кто такой этот Евдокимов, это вопрос. Возможно, с ним заранее обсудили, что сперва он "узнает" Мишкина, потому ему (типа) начнут угрожать и тогда ему помогут скрытно покинуть Россию.
Сколько бы ни было "узнавших" Чепигу и Мишкина в Боширове и Петрове, это всё люди, которые загодя согласны поверить во что угодно, лишь бы это бросало тень на действующую в России власть. Только при чём тут факты? При чём здесь информация?
Вбросили очередной фэйк — имеете полное право, готовьте новые, почитаем.
drillerthriller 16 октября 2018 | 00:39
fresh_breeze: я тоже посмотрев интервью у Симонян подумал: ну не из пробирки же эти двое клонированы, у них же родственники есть, друзья, сокурсники... Что эта липа вскроется.