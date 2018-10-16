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Эксклюзив Эха 23:56, 15 октября 2018

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров усомнился в правдивости слов правозащитника Олега Козловского о похищении

Об этом руководитель республики сказал в интервью агентству ТАСС. Он считает, что эта ситуация может быть провокацией. Сегодня стало известно, что в начале октября сотрудника правозащитной организации Amnesty International, который приехал в Ингушетию наблюдать за акциями протеста в Магасе, похитили неизвестные. Они представились сотрудниками Центра по борьбе с экстремизмом, пытали Олега Козловского, угрожали ему и его семье. В эфире «Эха» правозащитник сказал, что власти Ингушетии вряд ли знали о произошедшем.

Сейчас Козловский находится за рубежом, он опасается за своих близких.

Комментарии

4

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mikhail_spb_ 16 октября 2018 | 00:15


Странно, что начальник, которому поручено руководство регионом, не знает о пытках и похищениях мильтонами людей.

oneoretwo 16 октября 2018 | 00:17

...ага, и перелом ребер засчитать как "самострел"...

viktorova 16 октября 2018 | 00:19

//Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров усомнился в правдивости слов правозащитника Олега Козловского о похищении//

Усомнился, да и хрен с ним. Есть много людей, кто не усомнился.
Слова Козловского звучат намного убедительнее слов невкурова.

grashupfer 16 октября 2018 | 00:24

Благодаря тому, что этот Юнус не постыдился прилюдно усомниться, у остальных не осталось никаких сомнений в том, каким на самом деле использованным кондомом этот Бек является)

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