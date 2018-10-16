//Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров усомнился в правдивости слов правозащитника Олега Козловского о похищении//

Об этом руководитель республики сказал в интервью агентству ТАСС. Он считает, что эта ситуация может быть провокацией. Сегодня стало известно, что в начале октября сотрудника правозащитной организации Amnesty International, который приехал в Ингушетию наблюдать за акциями протеста в Магасе, похитили неизвестные. Они представились сотрудниками Центра по борьбе с экстремизмом, пытали Олега Козловского, угрожали ему и его семье. В эфире «Эха» правозащитник сказал, что власти Ингушетии вряд ли знали о произошедшем.

Сейчас Козловский находится за рубежом, он опасается за своих близких.