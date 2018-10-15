Русская православная церковь разорвала отношения с Константинопольским патриархатом//

Дальнейшее общение невозможно, — сказал глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.

Решение о разрыве связано с намерением Константинопольского патриархата предоставить автокефалию Украинской церкви. Для православных россиян оно означает, что они не смогут участвовать в богослужениях, причащаться, молиться в храмах Константинопольского патриархата и принимать участие в других таинствах, в частности, на горе Афон, — сказал пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Александр Волков.



Афон популярное место для паломничества. Несколько раз там бывал президент Владимир Путин.