Русская православная церковь разорвала отношения с Константинопольским патриархатом
Дальнейшее общение невозможно, — сказал глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.
Решение о разрыве связано с намерением Константинопольского патриархата предоставить автокефалию Украинской церкви. Для православных россиян оно означает, что они не смогут участвовать в богослужениях, причащаться, молиться в храмах Константинопольского патриархата и принимать участие в других таинствах, в частности, на горе Афон, — сказал пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Александр Волков.
Афон популярное место для паломничества. Несколько раз там бывал президент Владимир Путин.
Комментарии30
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danko_budka 16 октября 2018 | 00:09
Больше бабка данко1 на айфон не поедит. В маями застрелится.
danko1 16 октября 2018 | 00:12
Да кому нужны эти ряженые с погонами под рясой, кроме лубянской конторы и их божка в Кремле, идеологическим отделом которого по воспитанию рабского сознания прихожан они являются?
danko_budka 16 октября 2018 | 00:14
danko1: старуха. Не превращай сайт в помойку. Являются. В маями. В айфоне. От. Делом. Сотрешься.
vis_a_vis 16 октября 2018 | 00:20
danko1: Теперь, после разрыва с Константинополем, именно московские иерархи становятся раскольниками. Теперь это РПЦ(ч) - Раскольническая Путинская Церковь (чекистская).
danko_budka 16 октября 2018 | 00:21
vis_a_vis: ты общаешься со старой тролльчихой. Будь аккуратнее.
danko1 16 октября 2018 | 00:26
vis_a_vis: Не понимаю тех, кто ходит в храмы именно к попам и верит проходимцу Гундяеву, на котором клейма негде ставить и кто является ярким примером как жить нельзя.
Да и другие попы, которые в пьяном виде на дорогих иномарках убивают людей, не лучше. Гундяев их даже сана не лишает и о судах над этими убийцами не слышно.
Нормальному верующему человеку посредники с Богом не нужны.
А настоящие священники, конечно, остались, но они изгои в РПЦ и в основном в глубинке, как были изгоями убитые о. А. Мень и о. Павел.
danko_budka 16 октября 2018 | 00:27
danko1: не понимаю. Сотрешься. Старая квочка. Были. Мень. Павел.
tom_tom 16 октября 2018 | 00:20
Новая религия на России теперь называется Кириллианство или путинианство...
stopkran1969 16 октября 2018 | 00:35
tom_tom: путина после кира
zibex 16 октября 2018 | 00:10
В Константинопольском патриархате сообщили, что Русская православная церковь никогда не получала от Вселенского патриархата Томос об автокефалии
Об этом сообщил представитель Константинопольского патриархата, архиепископ Тельмисский Иов.
«Интересно подчеркнуть, что никогда не было дарования Православной Церкви в России Томоса об автокефалии! В 1589-1590 годах Вселенский Патриарх Иеремия просто нормализовал ситуацию, подняв эту кафедру на патриаршее достоинство, при том, что было разрешено Московском архиерею называться «патриархом», при условии, что он должен был поминать патриарха Вселенского и считать его «как своего главу и первого», как сказано в грамоте», — отметил он.
Священнослужитель подчеркнул, что автокефалия РПЦ была самопровозглашенной: митрополита Иону избрали в 1448 году в Москве без разрешения Константинополя. В Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей одной фразой осадил главу российской церкви Кирилла
Вселенский патриарх свт. Варфоломей на встрече с патриархом московским Кириллом, где было объявлено решение о предоставлении Украине Томоса, обращался к московскому священнику исключительно «Ваше Блаженство», чем показывал собственное старшинство.
bl 16 октября 2018 | 00:10
До сегодняшнего дня мы не чувствовали, как легко и коварно могут затянуть в секту. Раз - и ты уже там.
МВ
mikhail_spb_ 16 октября 2018 | 00:11
Какие могут быть отношения с лубянскими попами?
Это вообще не церковь, не вера и не религия, а комуняцко-чекистская дурилка.
danko_budka 16 октября 2018 | 00:17
mikhail_spb_: какие, наверное, вероятно, возможно, вроде, мильтоны, пролонгация, старуха1, мильтоны. Тролль. Юморной.
viktorova 16 октября 2018 | 00:14
На Афоне адептам РПЦ больше молится нельзя. Освятят какую-нибудь горку в крыму. Будут туда паломничать. Секта и секта. Что с них взять...
Путя - главный сектант, как оказалось.
vor_on 16 октября 2018 | 00:21
из ООН осталось свалить, иначе вытурят
stopkran1969 16 октября 2018 | 00:23
Совсем дуриков история не учит - и через 100 лет смогут летать с колоколен, хотя тогда летели попы идейные, а сейчас зав.клубом секты РПЦ
ramun 16 октября 2018 | 00:23
РПЦ теперь секта.
zukero_ 16 октября 2018 | 00:25
и принимать участие в других таинствах, в частности, на горе Афон...
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А Благодатный огонь будут получать в мавзолее....
mathmovesu 16 октября 2018 | 00:29
расеяны, я думаю вам пора переходить к истокам - к язычеству, ну и заоодно бонусом закрепить законодательно жертвоприношения: например навальному можно вырвать сердце и съесть, а зюганова сжечь на костре...
drillerthriller 16 октября 2018 | 00:33
mathmovesu: да Зюганов и здесь к жрецам примажется.
mathmovesu 16 октября 2018 | 00:44
drillerthriller: да, это так, но есть нюанс: язычество более гуманная религия, чем коммунизм...
stopkran1969 16 октября 2018 | 00:39
mathmovesu: zukero_: жир ка можно раз пять над свалкой, ну или раз шесть, а уж апез... дола рогозина точно пора к яриле отослать
agamasat 16 октября 2018 | 00:31
Разорвала с Константинопольским патриархатом, руководствуясь "жизнеутверждающими" принципами, ведущими к сектантству.) Несостоятельность россии сквозит из всех щелей. Скорей бы уже грохнулась эта империя - хочется видеть собственными глазами непреодолимую силу Истории, ставящую окончательную точку.
timber_head 16 октября 2018 | 00:32
"Для православных россиян оно означает, что они не смогут участвовать в богослужениях, причащаться, молиться в храмах Константинопольского патриархата и принимать участие в других таинствах, в частности, на горе Афон"
Да-да. И верующие, понятное дело, взяли под козырек и выполнили предписание. Кого обманывают эти дураки?
stopkran1969 16 октября 2018 | 00:43
timber_head: вофку))) он до сих пор думает что верхом на стерхе явился миру на афоне - ослики же шли за ним
plank1957 16 октября 2018 | 00:38
Ну что, РПЦ впору писать свою "Библию".
vor_on 16 октября 2018 | 00:39
Афон свой навалим, мощей целовать накопаем и заживём....а че, епта, мы ботаники?..
mathmovesu 16 октября 2018 | 00:42
//... россеяне не смогут принимать участие в других таинствах...
расеяны, не переживайте - это ни какие не таинстава - это банальное нaeбaлoвo, к тому же за ваши деньги...
in_cat_we_trust 16 октября 2018 | 00:45
оказывается секта?
zollendorf 16 октября 2018 | 00:45
Русская православная церковь разорвала отношения с Константинопольским патриархатом//
Там от горя отпустят бороды, и может не только на подбородке