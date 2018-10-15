Президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий НКО-иноагентам участвовать в антикоррупционных экспертизах. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Аналогичный запрет вводится в отношении уволенных из-за утраты доверия, тех, у кого есть неснятая или непогашенная судимость, а также в отношении представителей международных и иностранных организаций, сообщает агентство Интерфакс.