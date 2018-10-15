Владимир Путин подписал закон, запрещающий НКО-иноагентам участвовать в антикоррупционных экспертизах
Президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий НКО-иноагентам участвовать в антикоррупционных экспертизах. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Аналогичный запрет вводится в отношении уволенных из-за утраты доверия, тех, у кого есть неснятая или непогашенная судимость, а также в отношении представителей международных и иностранных организаций, сообщает агентство Интерфакс.
Комментарии4
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trans 15 октября 2018 | 23:09
Воровать путинским чинушам можно, а вот говорить и писать об этом нельзя. Кстати, как там сынок Чайки поживает? а сынулька Рогозина все руководит?
danko1 15 октября 2018 | 23:17
trans: Путин себе подписал приговор.
Объявил на весь Мир,что это он организатор коррупции и глава самой крупнейшей в Мире мафии.
popov_m 15 октября 2018 | 23:14
Ну уж это перебор: "Подумал Штирлиц"
grishakras 15 октября 2018 | 23:19
Называть вора-вором нельзя. Потому, что вор во власти - это святое!