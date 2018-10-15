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23:02, 15 октября 2018

В России появится единый поставщик иностранных лекарств для государственных нужд

Эта же организация сможет экспортировать лекарства отечественного производства за границу. Создать такую компанию Минздраву поручил президент Владимир Путин после обращения помощника главы государства Андрея Белоусова, — сообщает газета Ведомости.

Комментарии

9

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wasielna 15 октября 2018 | 23:05

Плохо

sokal123 15 октября 2018 | 23:07

Влипли по-черному.

ohotnik58 15 октября 2018 | 23:07

Очень интересная новость. Рынок импортных лекарств отдаётся в одни руки. То есть, если раньше был рынок, то теперь все импортные лекарства будут отданы в одни руки, монопольные. И наверняка лохматые, из числа особо приближённых к тушке вождя.

spb_aborigen 15 октября 2018 | 23:10

ohotnik58:
Эти руки - кого надо руки.

wasielna 15 октября 2018 | 23:07

плохо

zurrog_ 15 октября 2018 | 23:09

Из кого же растёт эта - "та у кого надо нога".

monkur 15 октября 2018 | 23:11

Кто там ещё не охвачен?

popov_m 15 октября 2018 | 23:12

Неужели опять "пальма первенства" гундяееву???

agamasat 15 октября 2018 | 23:18

Чем меньше выбора, тем раболепнее и более патриотичнее!

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