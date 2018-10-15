Писательница Людмила Улицкая сожалеет о попадании в чёрный список МИДа Азербайджана

В интервью РБК она сказала, что вместе с учредителем благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нютой Федермессер и зампредом думского комитета по международным делам Светланой Журовой планировала посетить республику, чтобы помочь найти мирный выход из армяно-азербайджанского конфликта.

Сегодня стало известно, что МИД Азербайджана запретил Улицкой, Журовой и Федермессер посещать страну из-за их поездки в Нагорный Карабах по приглашению супруги премьера Армении Никола Пашиняна в рамках проекта «Женщины за мир».