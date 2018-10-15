Православные россияне больше не смогут молиться на горе Афон, заявили в РПЦ

Верующие в целом не смогут участвовать в богослужениях в храмах Константинопольского патриархата, сообщили в пресс-службе Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В Русской православной церкви пояснили, что это последствия разрыва отношений с Константинопольским патриархатом. Решение о разрыве было принято сегодня на заседании Священного Синода в Минске. Причиной стало намерение Константинопольского патриархата предоставить автокефалию Украинской православной церкви.