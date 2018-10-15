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23:01, 15 октября 2018

Православные россияне больше не смогут молиться на горе Афон, заявили в РПЦ

Верующие в целом не смогут участвовать в богослужениях в храмах Константинопольского патриархата, сообщили в пресс-службе Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В Русской православной церкви пояснили, что это последствия разрыва отношений с Константинопольским патриархатом. Решение о разрыве было принято сегодня на заседании Священного Синода в Минске. Причиной стало намерение Константинопольского патриархата предоставить автокефалию Украинской православной церкви.

Комментарии

17

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popov_m 15 октября 2018 | 23:04

А кто-ж им будет запрещать, человечки в зеленых рясах?

vilingrad 15 октября 2018 | 23:04

Изгои...по всем фронтам. Довели чекисты...

glotov 15 октября 2018 | 23:07

vilingrad: Довели чекисты...
Константинопольские.

sokal123 15 октября 2018 | 23:05

Придется ехать в Воронеж. Там же ест какой -нибудь холм или горка.

cite 15 октября 2018 | 23:09

sokal123: Так разбомбим же!))

kaputvsemu 15 октября 2018 | 23:06

Значит, верующие РПЦ начнут плавно перетекать в нормальную церковь. И денюшки вместе с ними.

(комментарий скрыт)

vserg 15 октября 2018 | 23:07

И что, нашему солнцеликому тоже теперь нельзя на Афон? И шубохранивцам тоже? А откуда теперь благодатный огнь на пасху везти, из тюменского газового факела?

put__out 15 октября 2018 | 23:12

vserg: Так его зажигалки от пасхального! - Чудо! Чудо! Теперь ездить никуда не надо!...

bl 15 октября 2018 | 23:07

Ой, всё, благодатный ужас сошел с пальца Путина, РПЦ порвала отношения с Туркопапой. Это развод с родной матерью, досрочные похороны отца и свои духовные ветры в чорные семейные паруса. Мы не Третий Рим теперь, а Второй Тагил с железным твердым лицом. И будем твердо стоять на своем, пока он не посинеет.
Е6аков

spb_aborigen 15 октября 2018 | 23:08

Путин теперь только в "святую Корсунь" паломничество будет совершать.

put__out 15 октября 2018 | 23:08

Коротко, Гундяй признался, что вера без попа( дилера) - фуфло. Главное чтоб было кому платить, а духовность и вера не важны.

leogi 15 октября 2018 | 23:08

Вражеский хамон, сыр и яблоки закономерно дополнены вражеским Афоном и Иерусалимом. Народ пока безмолвствует. Значит, что-то ещё придумают.

piter_ug 15 октября 2018 | 23:09

Оригинальная реклама Афона!!!
Какой процент от рекламы гундяевским?

ppvngavr 15 октября 2018 | 23:11

ЯСНОСТЬ

России необходимо признать геополитическое ПОРАЖЕНИЕ в украинском вопросе и приступить к МИНИМИЗАЦИИ УЩЕРБА. Для этого на первом этапе необходимо первичное урегулирование конфликта с Украиной по следующему сценарию, описанному в статье:
"Как урегулировать конфликт России с Украиной": https://www.proza.ru/2018/03/09/1447

и, признав право Украины на автокефалию, обоснованному в статье:
"Русская и Украинская православные церкви": https://www.proza.ru/2018/09/23/1157

и подтвержденному Константинопольским Синодом и Патриархом, отбросить язык давления и угроз в адрес Украины, США и всего Цивилизованного мира и приступить к переговорам с Украинской и Константинопольской церковью и Украинским государством.

Андрей Кураев: Главное отметить, чего нет в решении Синода: там нет никаких санкций, угроз и карательных мер в отношении Московского патриархата, что открывает пространство для диалога с Москвой. С нашей стороны уже исключительно язык войны, и на диалог наша сторона уже явно идти не хочет. Спикеры и церковные, и светские постоянно угрожают пролитием крови: «Народ встанет на защиту своих святынь на Украине». Я это иначе не могу понять, как зомбирование украинских прихожан. То есть в их головы вкладывается матрица: вы это должны сделать, обязательно нужно, чтобы вы пролили кровь. А зачем сегодня на Первом канале в программе «Время покажет» один из экспертов сказал: «Когда прольется эта кровь, тогда мы осуществим операцию по принуждению к миру в Украине»? Кантемировская дивизия на низком старте.

ft18 15 октября 2018 | 23:12

А когда Путин посещал Афон, теперь это посещение аннулировано или признано недействительным?

agamasat 15 октября 2018 | 23:15

молиться, если кому нужно, можно где угодно, разве только не в стенах секты РПЦ МП.

krestianin_067rus Михаил Никитин 15 октября 2018 | 23:17

Ну, прорекламировали Афон, теперь ломанутся православные! Запретное-то, всегда интереснее, да и РПЦ все больше на поддотдел путинского ЦК смахивает:(((

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