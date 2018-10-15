В Сирии боевики напали на лагерь беженцев и захватили в плен 700 человек, сообщает Минобороны России

В ведомстве уточнили, что это произошло два дня назад в районе Эль-Бахра. Члены террористической группировки «Исламское государство» (она запрещена в России) могут использовать мирных жителей в качестве живого щита для прикрытия от возможного наступления, — говорится в сообщении Минобороны.