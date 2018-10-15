В Сирии боевики напали на лагерь беженцев и захватили в плен 700 человек, сообщает Минобороны России
В ведомстве уточнили, что это произошло два дня назад в районе Эль-Бахра. Члены террористической группировки «Исламское государство» (она запрещена в России) могут использовать мирных жителей в качестве живого щита для прикрытия от возможного наступления, — говорится в сообщении Минобороны.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
ansh 15 октября 2018 | 23:11
Как так? Поцы говорили, что террористов победили? Врут, что ли?
stal26 15 октября 2018 | 23:17
ansh: Действительно, не понятно, каких именно они победили. Там их целая куча! Одну группировку грохнешь, а на ее месте еще сразу несколько появляется! Англо-пиндосское волшебство прям какое-то!
aleksandr39 15 октября 2018 | 23:13
А где были российские С -300 ???
stopkran1969 15 октября 2018 | 23:14
Не знают игилоновцы что их шавырнаццать раз победил лично шойга