В Венгрии вступил в силу закон, запрещающий бездомным находиться в общественных местах
Наказанием за нарушение станет штраф или тюремное заключение. Полиция получила право прогонять спящих бездомных с улиц и рушить выстроенные ими временные прибежища на открытом воздухе. По разным подсчётам, в стране сейчас от 20 до 50 тысяч бездомных, сообщает Дойче Велле. Введённый запрет раскритиковали правозащитники. В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека назвали закон жестоким. В организации Amnesty International заявили, что он угрожает гражданскому обществу и подрывает верховенство права. Европарламент в сентябре одобрил штрафную процедуру в отношении Венгрии в связи с тем, что Будапешт не придерживается европейских ценностей.
Комментарии13
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ykpodupa 15 октября 2018 | 22:35
Хохлов ждут !)))
sencow_est_kombikorm 15 октября 2018 | 23:01
Если среди этих бездомных окажется хотя бы один "шумер", вонища поднимится на весь мир.
sinoptik2016 15 октября 2018 | 22:35
Венгрию давно пора турнуть из ЕС
nikvol 15 октября 2018 | 23:07
sinoptik2016: Венгрию давно пора турнуть из ЕС
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Из африканского ЕС не грех и "турнуться".
drillerthriller 15 октября 2018 | 22:36
Правильно, нечего по общественным местам шляться. Пускай дома сидят.
kosmicheskiy_svin 15 октября 2018 | 22:39
Времена Хорти вернулись
ft18 15 октября 2018 | 23:17
kosmicheskiy_svin: Скорее не Хорти, а Салаши. Хорти был отстранен от власти в ходе оккупации Венгрии Рейхом и госпереворота Салаши и "Скрещенных стрел".
kara 15 октября 2018 | 22:47
какие то они дерзкие, эти Венгры,думают, что независимые? сейчас Еэсовский Онищенко наедет порчу на товарах из Венгрии и будут они долги копить
eniro 15 октября 2018 | 22:52
Это не поможет. Бродяжничество от наличия регистрации/прописки не зависит...
mosser 15 октября 2018 | 22:58
В концлагерь всех, да? Фашисты
ft18 15 октября 2018 | 23:15
mosser: Салашисты, это же Венгрия.
ft18 15 октября 2018 | 23:02
Орбан - салашист?
stopkran1969 15 октября 2018 | 23:05
Какой пример для эрэфии! Бомжикам по статейке - и на стройки века! Так лямов 10 ляхтората пристроить к патриотизм можно