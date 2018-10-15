В Венгрии вступил в силу закон, запрещающий бездомным находиться в общественных местах

Наказанием за нарушение станет штраф или тюремное заключение. Полиция получила право прогонять спящих бездомных с улиц и рушить выстроенные ими временные прибежища на открытом воздухе. По разным подсчётам, в стране сейчас от 20 до 50 тысяч бездомных, сообщает Дойче Велле. Введённый запрет раскритиковали правозащитники. В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека назвали закон жестоким. В организации Amnesty International заявили, что он угрожает гражданскому обществу и подрывает верховенство права. Европарламент в сентябре одобрил штрафную процедуру в отношении Венгрии в связи с тем, что Будапешт не придерживается европейских ценностей.