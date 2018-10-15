Секретарь генсовета «Единой России» потребовал не выдавать прокатное удостоверение фильму «Праздник»
Андрей Турчак обратился к министру культуры. Он сказал, что выпускать фильм нельзя ни при каких обстоятельствах, поскольку съемки такой картины, по словам Турчака, это глумление над историей народа. Несколько дней назад стало известно, что режиссер Алексей Красовский, ранее снявший фильм «Коллектор» с Константином Хабенским, сейчас работает над новой картиной, черной комедией о блокадном Ленинграде «Праздник». Деньги на фильм собрали при помощи краудфандинга В последние дни режиссеру начали поступать угрозы от незнакомых людей. Депутат Госдумы Сергей Боярский попросил профильное ведомство проверить фильм. Режиссер Алексей Красовский в интервью сайту Медуза сказал, что в фильме обсуждается ужас блокады, но он никаким образом не высмеивается.
Комментарии8
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proswen 15 октября 2018 | 22:35
Секретаоь, ИДИ НА ЙУХ!
serjo1977 15 октября 2018 | 22:41
Похоже, хороший фильм получается, раз портянки на говно исходят. Будем посмотреть...
parasuk_ 15 октября 2018 | 22:41
Журналюшки с помойного канала дождь уже пошутили на счет блокады. Теперь заняты своим любимым делом - стоят на панели
mosser 15 октября 2018 | 22:56
parasuk_: пшел вон!
cite 15 октября 2018 | 22:42
Решаю по принципу:Если турчак против, то я за.
grishakras 15 октября 2018 | 23:10
Секретарь генсовета , политбюро , рейхсфюрер и прочее ( заказчик убийства , - например) высказался за запрет фильма, который может его дискредитировать.
kunst54 15 октября 2018 | 23:11
Потребовал. А кто этот хмырь такой, чтобы требовать?
murad_manapov 15 октября 2018 | 23:13
надо глянуть, я по такой рекомендации "смерть сталина" посмотрел и не пожалел, супер кино