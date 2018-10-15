В правительстве в целом одобрили законопроект об обязательном страховании пассажиров такси на сумму до 2 млн рублей

При этом в кабинете министров подчеркнули, что документ нуждается в некоторой доработке. В частности, проект закона необходимо дополнить расчётами затрат на выполнение требований, говорится на сайте правительства. В первом чтении документ собираются рассмотреть в ближайшую среду, до этого рассмотрение несколько раз откладывалось, отмечает агентство Интерфакс.