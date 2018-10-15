В правительстве в целом одобрили законопроект об обязательном страховании пассажиров такси на сумму до 2 млн рублей
При этом в кабинете министров подчеркнули, что документ нуждается в некоторой доработке. В частности, проект закона необходимо дополнить расчётами затрат на выполнение требований, говорится на сайте правительства. В первом чтении документ собираются рассмотреть в ближайшую среду, до этого рассмотрение несколько раз откладывалось, отмечает агентство Интерфакс.
Комментарии9
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uhovostro 15 октября 2018 | 22:36
Хрен теперь на такси поедешь! Цены будут такие, что легче пешком дойти...
novirusic 15 октября 2018 | 22:53
uhovostro: Интересно, а почем у не на 2 миллиарда?
Если уж давать заработать страховщикам, то по полной программе, чтобы до отвала.
mosser 15 октября 2018 | 22:54
uhovostro: рабы путина на такси не ездят.
eniro 15 октября 2018 | 22:39
Ага, и обязательно страховаться пешеходам на 2 млн. и имущественное страхование на полную рыночную стоимость.
grigol331 15 октября 2018 | 22:57
eniro:
и при посещении общепита, больниц и ЖЭК.
ivan14 15 октября 2018 | 23:05
А если страховать гражданскую ответственность на выборы и честность подсчёта голосов ?
dadmorose 15 октября 2018 | 23:05
Почему же только такси? Как родился, сразу страховать
agriment 15 октября 2018 | 23:06
"В правительстве в целом одобрили законопроект об обязательном страховании"
-Ещё бы не одобрили! Теперь страховать будут всё и всех. Дерипаске надо помочь и
не только алюминиевыми проводами и кастрюлями...
СМИ:
"СПАО «Ингосстрах» – универсальный федеральный страховщик. 10% акций принадлежат
Олегу Дерипаске. Уставный капитал страховщика 17,5 млрд руб.
Еще 47,94% подконтрольны его «Базовому элементу», считают на рынке. Пакетом из 38,46% акций владеет итальянская Generali.
«Ингосстрах» – правопреемник Главного управления иностранного страхования СССР, созданного в 1947 г. Акционирован в 1991 г. В последующие годы прошла приватизация компании
В апреле 2014 г. генеральным директором компании и председателем правления был избран Михаил Волков.
«Ингосстрах» имеет несколько «дочек» в СНГ и дальнем зарубежье, объединенных в международную страховую группу «ИНГО», а также представительства в Азербайджане, Казахстане, Индии, Китае и других странах. В 2009 г. «Ингосстрах» совместно с бельгийским государственным экспортно-кредитным агентством Office National du Ducroire (ONDD) создал компанию «ИНГО-ОНДД» для страхования экспортных кредитов."
udarnik62 15 октября 2018 | 23:07
Кто платить будет ?
У Яндекса денег нет, похоже и таксисты все сбегут.
Сейчас 99,99% клиентуры сбежит от Яндекса.
Ума нет - считай калека.